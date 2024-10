China will mehr Geburten, hilft bei Partnersuche

Um mehr über die „Furcht vor dem Kinderkriegen“ und Einflussfaktoren zu erfahren, begann die nationale Gesundheitskommission rund 30.000 Menschen an verschiedenen Orten in China zu befragen, wie die Staatszeitung „Global Times“ Mitte Oktober berichtet hatte. Ausländische Medien meldeten unter Berufung auf betroffene Frauen, dass diese Anrufe von Behörden erhalten hätten, die dann nachfragten, ob sie schwanger seien. Damit wolle die Regierung die Frauen dazu bewegen, Kinder zu bekommen, so die Einschätzung der „South China Morning Post“.