Nordkorea lieferte Moskau Waffen in Milliardenhöhe

Laut einer südkoreanischen Studie hat Russland im Zuge des Ukraine-Krieges aus Nordkorea bereits Waffenlieferungen in der Höhe von bis zu fünf Milliarden Euro erhalten. Zudem könnten die Einnahmen des Regimes in Pjöngjang durch eine mögliche Entsendung von Truppen in die Ukraine um weitere Hunderte Millionen Euro zunehmen.