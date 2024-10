Neues Familienzentrum von Bauklötzen inspiriert

„Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Entwicklung stattfindet, an dem sich Jung und Alt wohlfühlen und Gemeinschaft gelebt und erlebt wird“, erklärte Bürgermeister Florian Kasseroler bei der Eröffnung. Untergebracht sind in dem zweigeschoßigen Gebäudekomplex Funktionsräume für Kids ab 18 Monaten.