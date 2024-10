Ein letzter „Veteran“ schloss für immer die Augen

Erdkampf und Luftabwehr – schon der Titel seines Buches verrät, welchen wohl auch traumatischen Erlebnisse der Soldat in den Ardennen, der Normandie und an anderen Kriegsschauplätzen ausgesetzt war. Eine Fügung des Schicksals führte den „Lebenskämpfer“ mit Topwirt Manfred Steinkellner aus Michelbach zusammen. „Wir haben im Landespensionistenheim in Hainfeld, wo Herr Hoffmann – bis zuletzt geistig rege – fürsorglich gepflegt wurde, unzählige Fotos und Zeitzeugenberichte aus dem 2. Weltkrieg gesichtet. Herausgekommen ist ein Bestseller, der in die zweite Auflage geht“, schildert der Gastronom, ehrenamtlich am Entstehen des Werkes beteiligt.