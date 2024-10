Psychische Probleme wegen Kosmetik-Pfusch

„Ich wollte, dass die Augen offener aussehen“, so die Klägerin in der Verhandlung am Bezirksgericht. Daraufhin habe die Kosmetikerin Maß genommen und die Brauen vorgezeichnet. „Aber das gefiel mir nicht. Also tat ich dies selbst.“ Worauf die Fachfrau dem Wunsch der Kundin folgt und deren Brauen in einer zweistündigen Sitzung tätowiert. Mit dem wenig zufriedenstellenden Ergebnis, dass sowohl Farbton als auch Symmetrie der Brauen nicht stimmten.