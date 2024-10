Braathen bei Comeback mit Laufbestzeit auf Platz 4

„Was für ein Tag“

Mit der hohen Nummer 41 hatte er sich als 19. für das Finale qualifiziert, wo er nocheinmal mehr Risiko genommen hat. Erst der Halbzeit-Fünfte und gute Freund McGrath verdrängte Pinheiro von Platz eins. Braathens Freude trübte das nicht. „Ich war heute so im Kontakt mit dem Schnee, für mich war das Magie. Ich bin so so zufrieden, was für ein Tag.“