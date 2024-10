Hirscher: „Das ist fast mehr wert als jeder Sieg“

„Supergeil“

Hirscher startete 2.051 Tage nach seinem Rücktritt mit Nummer 34. „Es ist ziemlich schräg nach fünf Jahren Pension“, sagte der 35-Jährige, nun für die Niederlande punktende Ex-Star, nach Lauf eins dem ORF. „Es war bis Steilhang Mitte ziemlich gut, dann habe ich gedacht: Jetzt holt mich der Teufel, jetzt werde ich immer später von der Linie. Safe bleiben.“ Es sei „supergeil“, so Hirscher. „Ein bisschen über zwei Sekunden hinten, das war im Training auch so. Wenn ich daran denke, dass ich das noch die ganze Saison so machen darf, ist es schon supercool.“