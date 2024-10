Neo-Stadtklub feierte historischen Debütsieg

Routinier in wichtiger Rolle

Besonders hervor tat sich Kapitän und Ex-Profi Damir Tosunovic, der seine Mitspieler immer wieder motivierte und anführte. Er schoss seinen dritten Tagestreffer zum vorentscheidenden 3:2 in der 90. Minute. „Damir ist eine wichtige Säule für uns. Er bringt die nötige Erfahrung mit und zeigt den jungen Spielern den Weg“, lobte ihn sein Coach. „Eigentlich wollte er seine Karriere beenden, doch konnte ich ihn überreden uns zu helfen. Daneben ist er auch Nachwuchstrainer bei uns, sein Sohn Deni ist Stürmer in unserer U13.“