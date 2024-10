Enkel (14) fand toten Großvater nach Traktorunfall

Unfall bei Reinigungsarbeiten

Ein 56-Jähriger ist am Freitagnachmittag im Mühlviertel bei Reinigungsarbeiten in eine Ballenpresse geraten und eingeklemmt worden. Der Mann hatte versehentlich einen seitlich angebrachten Hebel in Gang gesetzt, worauf einer der beiden Folierarme ihn erfasste und den Bauern zwischen Rahmen und der Folier-Vorrichtung einklemmte.