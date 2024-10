Rapid: Die Euphorie sorgt für neues Interesse

Natürlich ist es „nur“ die Conference-, nicht die Champions League, der derzeit wohl „passende“ Bewerb für Rapid. Und dennoch ist die Euphorie berechtigt. Zehn Pflichtspiele (davon nur drei Remis) sind Kapitän Seidl und Co. jetzt wieder ungeschlagen, in Hütteldorf ist Grün-Weiß in der Saison eine Macht. Und man lockte in der Liga bislang im Schnitt 21.150 Fans zu den Heimspielen – damit ist man auf Rekordkurs.