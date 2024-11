Beste im Land! Diese Familie trifft ins Schwarze

Spätestens, wenn kurz vor Weihnachten im legendären „Alexandra Palace“ die Pfeile fliegen, sind Darts-Stars wie Luke Littler oder Michael van Gerwen wieder in aller Munde. Doch nicht nur international, sondern auch in der Steiermark füllt der Präzisionssport mittlerweile die Hallen. „Wir sind in allen Bereichen, also im E-Darts oder im Steel-Darts, seit Jahren wachsend. Immer mehr Leute schauen Darts im Fernsehen und immer mehr Leute kommen vorbei“, freut sich der Obmann des steirischen Dartsportverbandes Thomas Cichy. Darts, das in Österreich seit 2020 offiziell als Sport anerkannt ist, profitiert laut Cichy vor allem von geringen Einstiegshürden. Mit Hauptwohnsitz in der Steiermark ist man bereits für fast alle Turniere des Verbandes spielberechtigt, eine Vereinsmitgliedschaft etwa braucht nur, wer auch wöchentlich in der Meisterschaft dabei sein will.