Zwei teure Sportautos brannten in der Nacht aus

Zwei brennende Sportautos hielten in der Nacht auf Freitag die Feuerwehren in Oberösterreich auf Trab. Nach einem Unfall in der Nähe des Mondsees fing ein Elektro-Audi Feuer und entzündete sich immer wieder von selbst. Beinahe zeitgleich brannte auch ein abgestellter Porsche ab.