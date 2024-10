Fridrikas ist nach Standfest-Abgang optimistisch

Schlechte Erinnerungen an Klagenfurt

An den nächsten Gegner Austria Klagenfurt hat Fridrikas keine guten Erinnerungen. Im Jänner 2022 wechselte der 26-Jährige von Wacker Innsbruck zu Austria Klagenfurt. Dort kam er aber nie in die Gänge. In acht Spielen blieb der Stürmer ohne Torerfolg, der Zweijahresvertrag wurde aufgelöst. Der Wechsel nach Lustenau war für ihn ein Segen, der Torriecher kam zurück, er erzielte 19 Tore für die Grün-Weißen.