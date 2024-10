„Im Gesundheitswesen kostet KI keine Jobs“

Probleme der KI

Bis KI großflächig in der Branche zum Einsatz kommt, ist noch viel Arbeit nötig. Dass etwa Maschinen, die Hautkrebs erkennen, hauptsächlich mit Bildern von hellhäutigen Menschen trainiert worden wären, führe auch in ähnlichen Fällen zur Diskriminierung von Minderheiten.

So seien auch in den USA von einer Künstlichen Intelligenz Corona-Patienten mit Asthma-Vergangenheit nicht für stationäre Behandlung vorgesehen worden, denn: Die Software erkannte, dass diese meist geheilt wurden. Dass das aber nur der Fall war, weil jene Patienten sofort in intensive Behandlung genommen wurden, sah die KI nicht.