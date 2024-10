Karriereende? Perez: „Nächstes Jahr wieder hier!“

Zuvor hatte er in den sozialen Netzwerken schon einen Mini-Ausschnitt aus dem Hollywood-Streifen „Wolf of Wall Street“ veröffentlicht, in dem Oscar-Gewinner Leonardo DiCaprio seiner Belegschaft mit Inbrunst mitteilt: „Ich gehe verdammt noch einmal nicht weg.“ Pérez schrieb an seine Kritiker gerichtet noch „Sorry“ darüber mit reichlich Lachsmileys versehen.