Schumacher knallhart: „Seine Zeit ist vorbei!“

„Ich meine es nicht persönlich, aber ich glaube, die Zeit von Sergio Perez ist vorbei. Red Bull sollte reagieren. Liam Lawson hat schon in Austin bewiesen, wozu er fähig ist. Wenn er so weitermacht, führt kein Weg an ihm vorbei“, urteilt Schumacher gegenüber „Sport 1“. Er sieht für den schon länger in Kritik geratenen Routinier keine Aussichten auf eine Kehrtwende.