NBA: Pöltl erlebt „ziemlich enttäuschenden Start“

„Ziemlich enttäuschender Start in die neue Saison“, kommentierte Pöltl das Ergebnis. „Die Cavaliers haben am Ende der ersten Hälfte von unseren Ballverlusten profitiert.“ Am Freitag wollen sich die Raptors ebenfalls am Ontariosee gegen die Philadelphia 76ers „rehabilitieren“, so der heimische NBA-Pionier.