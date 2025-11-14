Jakob Pöltl glänzt gegen Cavaliers mit 20 Punkten

Die Raptors hatten einen schwachen Start und sahen sich früh einem 17:27-Rückstand (10. Min.) gegenüber. Dann aber drehten sie groß auf und legten bis zur Halbzeit einen 50:27-Lauf aufs Parkett. Die Gastgeber, die erst am Vortag 130:116 bei Miami Heat gewonnen hatten, fighteten nach der Pause zwar zurück, die Wende gelang ihnen jedoch nicht. Scottie Barnes mit 28 und Immanuel Quickley mit 25 Zählern führten Toronto an. Pöltl war drittbester Scorer.