Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Saisonbestleistung

Jakob Pöltl glänzt gegen Cavaliers mit 20 Punkten

US-Sport
14.11.2025 09:05
Jakob Pöltl (r.) brachte es gegen Cleveland auf 20 Punkte.
Jakob Pöltl (r.) brachte es gegen Cleveland auf 20 Punkte.(Bild: AP/Phil Long)

Die Toronto Raptors haben auch das zweite Saisonduell mit den Cleveland Cavaliers in der National Basketball Association (NBA) gewonnen. Nach dem 112:101 von Ende Oktober setzten sie sich am Donnerstag (Ortszeit) neuerlich am Eriesee mit 126:113 durch. Jakob Pöltl scorte zum dritten Mal in Folge zweistellig und verbuchte mit 20 Punkten eine Bestleistung im Spieljahr. Zudem steuerte der Wiener sieben Rebounds, drei Assists sowie zwei Steals in 29:25 Einsatzminuten bei.

0 Kommentare

Die Raptors hatten einen schwachen Start und sahen sich früh einem 17:27-Rückstand (10. Min.) gegenüber. Dann aber drehten sie groß auf und legten bis zur Halbzeit einen 50:27-Lauf aufs Parkett. Die Gastgeber, die erst am Vortag 130:116 bei Miami Heat gewonnen hatten, fighteten nach der Pause zwar zurück, die Wende gelang ihnen jedoch nicht. Scottie Barnes mit 28 und Immanuel Quickley mit 25 Zählern führten Toronto an. Pöltl war drittbester Scorer.

Die Kanadier haben nunmehr sechs der jüngsten sieben NBA-Partien gewonnen. Im letzten von fünf Auswärtsspielen hintereinander sind sie am Samstag bei den Indiana Pacers zu Gast.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
118.910 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.085 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
79.685 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
913 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr US-Sport
NHL
Kasper ohne Scorerpunkt: Detroit besiegt Anaheim
Saisonbestleistung
Jakob Pöltl glänzt gegen Cavaliers mit 20 Punkten
„Neue Ära“
Vorbild Topligen: Revolution in der MLS ab 2027!
NBA
55 Punkte von Jokic bei Denver-Sieg gegen Clippers
70-jährig verstorben
NBA trauert um vierfachen All-Star Richardson

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf