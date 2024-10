Jakob Pöltl: Double-Double an seinem Geburtstag

Jakob Pöltl hat am Dienstag (Ortszeit) in der Vorbereitung auf die neue Saison in der National Basketball Association (NBA) zum zweiten Mal in Folge ein Double-Double verzeichnet. Der Center aus Wien erzielte an seinem Geburtstag beim 119:118 der Toronto Raptors gegen die Boston Celtics 15 Punkte und 16 Rebounds.