Vorbild Topligen: Revolution in der MLS ab 2027!

„Wird globale Wettbewerbsfähigkeit der US-Teams stärken“

„Die Kalenderumstellung ist eine der wichtigsten Entscheidungen in unserer Geschichte“, sagte MLS-Chef Don Garber. Die Angleichung des Spielplans an weltweit führende Ligen – allen voran die britische Premier League, La Liga in Spanien, die italienische Serie A und die Bundesliga in Deutschland – werde die globale Wettbewerbsfähigkeit der US-Teams stärken und bessere Möglichkeiten auf dem Transfermarkt eröffnen. Garber sprach von einem wahrhaft historischen Schritt: „Dies markiert den Beginn einer neuen Ära für unsere Liga und für den Fußball in Nordamerika.“