„Hatte eine radikale Ansicht, das war falsch“

Social-Media-Apps gelöscht

Mittlerweile habe der Jugendliche seine Fehler eingesehen, seine Glaubensansicht geändert, alle Social-Media-Apps gelöscht und auch ein Deradikalisierungsprogramm in Anspruch genommen. Er will auch seinen Pflichtschulabschluss nachholen. Das rechtskräftige Urteil lautet 18 Monate Freiheitsstrafe, sechs davon unbedingt. Dem Jugendlichen wurde aber ein Haftaufschub von einem Jahr gewährt, er muss weiterhin an einem Deradikalisierungsprogramm teilnehmen.