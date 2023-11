Trump bezeichnet Polit-Gegner als „Ungeziefer“

In seiner Rede von Anhängern im US-Staat New Hampshire meinte der republikanische Präsidentschaftskandidat: „Wir werden die Kommunisten, Marxisten, Faschisten und linksradikalen Gangster ausrotten, die wie Ungeziefer in den Grenzen unseres Landes leben. Die lügen, stehlen und bei Wahlen schummeln und alles in ihrer Macht Stehende unternehmen werden - legal oder illegal - um Amerika zu zerstören und den amerikanischen Traum zu zerstören.“