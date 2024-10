Mehr Geld für Überwachung des Naturschutzgebietes

Gute Lösung mit Land gefunden

„Kaum eine andere Stadt oder Gemeinde am See hat entlang ihrer Uferlinie einen derart freien Zugang zum Wasser wie Bregenz. Auch um unser Naturschutzgebiet ohne Zaun werden wir von vielen beneidet, weil es ein wichtiger Teil der großen, attraktiven Erholungszone für Jung und Alt ist. Damit das so bleibt, braucht es Vertrauen, aber ebenso Aufklärungsarbeit und Kontrolle. Wir sind dem Land dankbar, dass es in dieser Frage seit vielen Jahren mit uns an einem Strang zieht“, betonte Bürgermeister Michael Ritsch.