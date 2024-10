Trio übernimmt SPÖ und setzt auf Veränderung

Ohne einen echten Parteichef wird die Salzburger SPÖ in das neue Jahr gehen, nachdem David Egger seinen Rückzug erklärt hat. Wie bereits von der "Krone" berichtet werden Peter Eder, Barbara Thöny und Bettina Brandauer die Aufgabe als Trio angehen. „Wir übernehmen damit Verantwortung“, sagen diese unisono. Und Peter Eder legt nach aufkommender Kritik, weil er die Partei nicht alleine fix übernimmt, nach: „Ich drücke mich vor Verantwortung, die trage ich auch in der Arbeiterkammer. Ich will nur nicht die Kammer in ein politisches Eck drängen lassen“, so der AK-Präsident. Die AK sei zwar politisch, aber nicht parteipolitisch.