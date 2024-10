Von vermisster Ziegenherde fehlt weiter jede Spur

Eine Ziegenherde am Berg fällt um diese Zeit auf

Sollten die Tiere wie vermutet gemeinsam am Berg unterwegs sein, dann sei es wiederum nicht unwahrscheinlich, dass sie in den Sommermonaten bisher einfach noch niemandem aufgefallen waren. Das ändere sich nun jedoch, weil Mitte Oktober alle Tiere längst vom Berg abgetrieben sein müssten, so der Obmann der örtlichen Jägerschaft. Da es sich bei den vermissten Tieren noch dazu um auffallende weiß-schwarze Tiere handle, sei er dahingehend zuversichtlich. Wenn jemandem nun herumstreifende Tiere am Berg auffallen, sollte dies jedenfalls gemeldet werden.