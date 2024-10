Ziegenherde im Tiroler Sellraintal verschwunden

Eine ganze Ziegenherde ist im Tiroler Sellraintal bereits seit mehreren Wochen abgängig. Anfang August waren die Tiere von einem Bauernhof in Gries im Sellrain verschwunden, hieß es in einem Bericht des ORF Tirol am Donnerstag. Trotz Suchaktionen samt Drohnenflügen und Wärmebildkamera wurde die Herde bisher nicht entdeckt. Dass eine gesamte, in diesem Fall aus 17 Ziegen bestehende Herde, abhanden komme, sei „sehr ungewöhnlich“, wurde Jäger Johann Haselwanter zitiert.