„Leute kommen mit Zeckenbiss in Notfallambulanz“

Vermutlich niemand der Betroffenen gehört in eine Notfallambulanz. Ein neuer Leitfaden zu den häufigsten Symptomen, der von Ärztekammer und Spitälern gemeinsam erarbeitet und am Montag in Graz der Öffentlichkeit präsentiert wurde, soll Patienten nun Nachhilfe in Gesundheitsbildung geben. „Bei Blutdruck-Werten über 200 zu 110 mmHg, die länger als 30 Minuten andauern, muss man in die Notaufnahme“, wird da unter anderem angeführt. „Zu uns kommen oft Patienten mit einmaligem erhöhten Blutdruck. Messen wir dann im Spital nach, hat sich der Wert längst normalisiert. Auch so jemand gehört nicht in eine Notfallambulanz“, stellt Postl klar.