Grippe-Welle tobt: 39.000 Steirer krankgemeldet

Die Krankenstandsmeldungen der Woche vier im heurigen Jahr, die zentral bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) eintrudeln, sprechen Bände. Demnach können 39.038 Steirer nicht arbeiten gehen (um knapp 3000 mehr als in der Woche davor). Besonders schlimm erwischt hat es 563 Personen, die an echter Grippe laborieren. Die Zahl dieser Krankheitsfälle unter den ÖGK-Versicherten ist stark angestiegen: Noch in der Kalenderwoche drei waren 371 Influenzafälle gemeldet worden.