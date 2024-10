NR-Präsident: NGO will FPÖ-Kandidat verhindern

Hofer: Rosenkranz tat viel für Aussöhnung mit Israel

Hofer erinnerte an die Zeit der türkis-blauen Regierung. In dieser Zeit sei sehr viel für die Aussöhnung zwischen Österreich und Israel getan worden – mehr noch als in vielen Regierungen davor. Damals war Rosenkranz Klubobmann der FPÖ und habe viele dieser Maßnahmen mitgeprägt. So wurde beispielsweise das Shoah-Denkmal geplant und errichtet. Auch wurde unter Türkis-Blau erreicht, dass Nachkommen von NS-Opfern in Zukunft erleichterten Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft erhalten.