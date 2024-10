Wasserversorgung von 360.000 Menschen gefährdet

Die israelische Armee hat am Sonntag erneut massive Angriffe auf Ziele im Libanon geflogen – unter anderem nahm sie eine „Kommandozentrale“ der Hisbollah-Miliz in Beirut ins Visier. Auch Dutzende Dörfer und Städte im Süden des Landes wurden bombardiert. Durch die Bombardements und die Kämpfe am Boden wird die Wasserversorgung des Landes zunehmend erschwert.