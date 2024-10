Colts mit Raimann siegen, Chiefs weiter makellos

Die Indianapolis Colts mit ihrem Österreich-Import Bernhard Raimann haben die Miami Dolphins in der National Football League (NFL) mit 16:10 besiegt. In der heimischen Arena verzückten die Colts ihre Fans beim Comeback von Quarterback Anthony Richardson nicht gerade mit einer Vielzahl an gelungenen Offensivaktionen. Weil aber auch die Dolphins-Offensive ohne den weiter verletzten Tua Tagovailoa nicht ins Laufen kam, steht eine 4:3-Siegbilanz zu Buche.