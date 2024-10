Landeshauptstadt ist um eine Attraktion reicher

Eine aktive, gesunde Zukunft

„Unser Motorikpark ist ein weiterer Schritt, um die Lebensqualität in Eisenstadt zu erhöhen und allen Generationen Raum für Bewegung und Begegnung zu bieten. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam mit den Bürgern an einer aktiven, gesunden Zukunft arbeiten“, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).