Lokalbesucher von Brüdern brutal niedergeschlagen

19-Jähriger muss operiert werden

Zwei der nächtlichen Begleiter (19 und 31 Jahre) kamen den Opfern zu Hilfe und wurden deshalb von den Tätern ebenfalls attackiert. Erst als ein weiterer Begleiter eingriff, flüchteten die Täter mit dem Pkw. Jene zwei Opfer, die am Boden liegend getreten wurden, mussten von der Rettung in das Krankenhaus nach Zams gebracht werden. „Der 19-Jährige erlitt einen Jochbeinbruch und Bruch der Augenhöhle. Er wurde stationär aufgenommen und wird operiert werden. Der 32-Jährige erlitt einen Nasenbeinbruch und wurde bereits aus dem Krankenhaus entlassen“, so die Exekutive. Zwei der Helfer (19 und 31 Jahre) erlitten Schwellungen im Gesicht.