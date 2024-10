GP der USA: Das Rennen in Austin ab 21 Uhr LIVE

Max Verstappen ist in der Formel 1 auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der Niederländer von Red Bull Racing entschied am Samstag den Sprint in Austin souverän von der Pole Position aus für sich und sackte damit acht Punkte für die Gesamtwertung ein. Ferrari-Pilot Carlos Sainz wurde Zweiter, der WM-Zweite Lando Norris im McLaren Dritter.