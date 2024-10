Marquez triumphiert in Australien vor Martin

Superglücklich

„Ich weiß nicht, wo ich in der ersten Kurve war, aber ich überholte danach viele Fahrer und dachte, dass es unmöglich sei, Martin noch abzufangen. In der fünften oder sechsten Runde fing ich an, meinen Rhythmus zu finden und es wurde ruhiger. Es war ein bisschen stressig, aber ich bin superglücklich“, erklärte Marquez.