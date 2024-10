„Netanyahu hört nicht auf Präsident Biden“

Beleidigungen gegen Kamala Harris

Trump griff in seiner Rede außerdem seine demokratische Rivalin bei der Präsidentschaftswahl am 5. November. Die 60-Jährige sei noch schlimmer als Biden, sagte Trump, ohne Harris‘ Namen zu nennen. „Sie ist nicht so klug wie er. Und ich sage nicht, dass er der Klügste ist, ich sage nicht, dass er der Klügste ist, aber sie ist nicht so klug wie er“, sagte Trump. Der Republikaner beleidigt Harris immer wieder – vor einigen Wochen sagte er beispielsweise, die Demokratin habe eine „geistige Behinderung“.