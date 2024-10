Biden macht sich Sorgen um Tage nach der US-Wahl

In den USA regiert der Hass

Die Sorge vor politisch motivierter Gewalt ist mitten im Wahlkampf weiterhin groß. Vorfälle wie das Attentat und ein versuchter Angriff auf den republikanischen Kandidaten Donald Trump befeuern die Diskussion zusätzlich. In sozialen Netzwerken sind die gesellschaftlichen Gräben evident, Beschimpfungen und Morddrohungen mittlerweile an der Tagesordnung.