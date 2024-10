Ein wahrer Champion macht am Höhepunkt Schluss

Ja zum Körperkult, Nein zur brachialen Form

Der leidenschaftliche Kraft- und Ausdauersportler, der dem österreichischen Verband als Funktionär erhalten bleibt, wird nun in einen neuen Lebensabschnitt eintauchen, auch was den eigenen Körperkult betrifft. „Der eine oder andere kulinarische Genuss ist jetzt jedenfalls drinnen, was ich mir jetzt auch redlich verdient habe“, sagt Fuchs. „Letztlich werde ich das Thema für mich ohnehin in Form eines generell gesunden Fitness- und Ernährungsplans auflösen.“ Sport und Körperkult werden also fixer Bestandteil bleiben. „Aber nicht mehr in der brachialen Form.“