Österreich hat einen Europameister

„Freue mich riesig“

„Ich habe bereits lange das Gefühl gehabt, dass so ein Erfolg kommt und ich freue mich riesig, jetzt diese Trophäe in den Händen zu halten“, sagte Nüßle, der vor zwei Jahren in der allgemeinen Klasse EM-Bronze gewonnen hatte, nach seinem Triumph. Beim 6-Reds-Snooker handelt es sich um ein verkürztes Format mit nur sechs statt 15 roten Kugeln.