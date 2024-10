Androsch sieht es brennen | Kritik an seiner SPÖ

Androsch sieht es brennen. Dass Hannes Androsch, legendärer SPÖ-Finanzminister aus der Ära Kreisky und seit Jahrzehnten erfolgreicher Unternehmer Journalisten in sein Landhaus in Altaussee in der Steiermark einlädt, das kommt nicht oft vor. „Krone“-Reporter Jörg Schwaiger wurde diese seltene Ehre jetzt zuteil. Doch Androsch machte nicht nur die Haustür auf, sondern plauderte in seinem ihm vertrauten Ambiente auch gleich sehr offen über die aktuelle Innenpolitik im Allgemeinen und seine Partei im Speziellen. So ortet der erfahrene Ex-Finanzpolitiker und aktive Unternehmer eine ihm völlig unverständliche„Gelassenheit, als ob man jede Zeit der Welt hätte, obwohl der Hut brennt“. Die Lage sei prekär: „Die Staatsfinanzen sind ein Sanierungsfall, bei der Wirtschaft sind wir Schlusslicht in Europa, wir haben eine Rekord-Arbeitslosigkeit und die höchste Steuerbelastung. Es brennt, aber niemand ist bereit, zu löschen.“ Auch nicht seine Partei ...