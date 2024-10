Europacup-Traum als finanzielle Zitterpartie

Im Gegenteil: Das kostet viel Geld! So zogen Meister Linz und Hard ihre internationale Nennung zurück. Für West Wien ging‘s am Donnerstag via Kopenhagen auf die Färöer Inseln. „Ein großes Abenteuer. Diese Riese macht normal fast 30.000 Euro aus, ein Zehntel unseres Saisonbudgets“, erzählt Trainer Roland Marouschek. „Vom Europa-Verband gibt’s da nichts.“ Dafür belohnten Sponsoren die grüne Boygroup für ihren Cup-Triumph – das Zweitrunden-Duell gegen Vestmanna IF steigt Freitag (19) und Samstag (18, je MEZ) als Auswärts-Doppel auf der Insel (die Stadthalle B wäre zudem belegt gewesen). „Beide Klubs teilen sich die Kosten, sonst wäre es finanziell kaum machbar. Für uns ist es sportlich ohne Heimspiel schon ein Nachteil.“