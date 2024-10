Wien: Folgen des Hochwassers noch deutlich spürbar

Noch kein genaues Datum gibt es übrigens auch für die Wiedereröffnung der U2-Stammstrecke vom Schottentor zum Karlsplatz. Dort waren ebenfalls technische Probleme für eine Verspätung verantwortlich.

Cargo nur eingeschränkt tätig

In Sachen Hochwasserfolgen sind die Stadtwerke nicht nur von Auswirkungen in Wien betroffen – sondern etwa auch von den Einschränkungen im Bahnverkehr. Laut Monika Unterholzner kann die Wiener Lokalbahnen Cargo (WLC) derzeit nur eingeschränkt tätig sein, was vor allem an den Sperren bzw. Umleitungen an der Weststrecke liegt.