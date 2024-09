Flut hatte für Öffis „Auswirkungen wie nie zu vor“

Auch Wien erlebte am vergangenen Wochenende ein außergewöhnliches Hochwasserereignis. Der Wienfluss, normalerweise ein kleines Rinnsal, schwoll zu einem reißenden Fluss an und trat in Penzing über die Ufer. Der Donaukanal und die Liesing waren ebenso stark betroffen. Gravierende Auswirkungen hatte die Flut auch auf den öffentlichen Verkehr. Jetzt ziehen die Wiener Linien Bilanz ...