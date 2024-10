WG-Betreuer soll zwei Buben missbraucht haben

„Er hat sich eine Freundin gewünscht“

Der gebürtige Brasilianer kam nach Österreich, um hier die sozialpädagogische Schule zu absolvieren. In der Wohngemeinschaft fungierte er als Bezugsperson für Problemjugendliche. Auch für den damals 15-Jährigen. „Er stand in der Pubertät unter einem enormen sexuellen Leidensdruck. Er hat sich so sehr eine Freundin gewünscht und wollte erste sexuelle Erfahrungen sammeln“, so die Anklägerin und betont, dass der Bursche mit dem Betreuer darüber auch öfter gesprochen hätte.