Junger Alkolenker zog eine Spur der Verwüstung

Kurz nach 3 Uhr, Donnerstag: Das automatische Notrufsystem eines Autos auf der Südautobahn löst aus. Sofort macht sich eine Streife in Richtung Techelsberg auf. Doch an der Unfallstelle angekommen, fehlt von dem vermeintlichen Unfallfahrzeug und vom Lenker jegliche Spur. An der Unfallstelle können die Beamten lediglich einen kaputten Leitpflock und ein Kennzeichen sicherstellen.