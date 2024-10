Bayern schicken jeden zweiten Migranten zurück

Die Kontrollen der bayrischen Polizei an der Grenze zu Oberösterreich und Tschechien bleiben aufrecht. Und die Deutschen machen auch bei Zurückweisungen ernst. Mehr als die Hälfte der Versuche, illegal über die Grenze zu kommen, enden damit, dass die Bayern die Migranten und Flüchtlinge wieder nach Oberösterreich zurückschicken. Konkret wurden heuer – die Statistik der Bundespolizei kennt die Zahlen bis Ende August – 698 Fremde von den Bayern gar nicht erst ins Land gelassen, bei insgesamt 1703 illegalen Übertritten. Im Vergleichszeitraum zum Vorjahr zeigt sich, dass die Flüchtlingsströme zurückgehen oder die Maßnahmen an den EU-Außengrenzen doch greifen. Denn von Jänner bis August 2023 waren an der Grenze von Oberösterreich zu Bayern noch 3439 illegale Migranten angehalten und 1234 von ihnen wieder ins Inn- oder Mühlviertel zurückgeschickt worden. Im Vorjahr wurde also gut jeder dritte Flüchtling abgewiesen.