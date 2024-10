Studios locken Hollywood nach Wien

Um die Dreharbeiten des James-Bond-Films „Der Hauch des Todes“ nach Wien zu lotsen, soll Alt-Bürgermeister Helmut Zilk damals den legendären Spruch getätigt: „Wenn es nötig ist, können sie auch die U-Bahn sprengen.“ Die Produktion kam nach Wien und eine Sprengung war nicht nötig. Doch tatsächlich müssen Städte als potenzielle Drehorte den Produktionsfirmen mit ihren Millionenbudgets eine geeignete Infrastruktur bieten. Wien hat hier seine Hausaufgaben gemacht. In Simmering am Hafen haben jetzt zwei nagelneue, supermoderne Produktionshallen eröffnet. Die spielen alle Stückerl. Die beiden modernen Filmhallen wurden in der 7. Haidequerstraße 6 nach internationalem Standard errichtet und bilden ab sofort das Herzstück der HQ7 Studios. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.