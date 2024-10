Fußi-Effekt in der SPÖ mehr als überschaubar

130 neue Mitglieder, aber nicht nur wegen Fußi

Daher muss die Parteizentrale aushelfen: Auf Anfrage von krone.at zeigt sich, dass der Ansturm neuer Mitglieder aufgrund des Fußi-Vorstoßes eher ausbleibt. Innerhalb der ersten Woche hat die SPÖ „rund 130 Neubeitritte gezählt“, heißt es – es laufe aber auch derzeit eine Mitglieder-Kampagne, weshalb also gar nicht klar sei, warum die neuen Mitglieder tatsächlich eingetreten sind. „Unabhängig von Rudi Fußi und unserer Mitgliederkampagne treten auch so regelmäßig Menschen in die Partei ein“, so eine Sprecherin.