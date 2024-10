England-Presse tobt: „Wir brauchen keinen Tuchel!“

„Verrat am viel beschworenen Weg“

„Tuchel – ein Opfer des Prinzips oder der beste Mann für den Job in England? Die Entscheidung des Fußballverbandes, Thomas Tuchel zum neuen englischen Nationaltrainer zu ernennen, wird von vielen als Verrat am viel beschworenen Weg vom Hauptquartier der Nationalmannschaft im St.-Georgs-Park an die Spitze und als Beleidigung für einheimische Trainertalente angesehen“, kommentiert die BBC die Entscheidung.