14-jährige Wienerin überrascht bei Tischtennis-EM

Österreichs Tischtennis-Spielerinnen und -Spieler sind mit Erfolgen in die Heim-Europameisterschaft in Linz gestartet. Zwei ÖTTV-Männer und alle vier -Frauen, darunter die erst 14-jährige Nina Skerbinz, haben am Dienstag mit jeweils zwei Siegen die erste Qualifikationsrunde überstanden und spielen am Mittwoch im Play-off um den Einzug in die Hauptrunde.